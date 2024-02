Tornano a Cremona con la quinta edizione “I lunedì virgiliani”, ciclo di conferenze aperte a docenti e cittadini promosse dalla Scuola Secondaria I grado “Virgilio” e sostenute dai fondi per il diritto allo studio del Comune di Cremona che intende così sensibilizzare gli studenti sui temi ambientali.

Il primo di cinque appuntamenti si è svolto al teatro Monteverdi, con l’introduzione di Daniela Marzani, Dirigente Scolastico IC Cremona Due: “I lunedì virgiliani” infatti rientrano in una proposta formativa più ampia come spiega la docente di lettere Alessandra Fiori.

Protagonista dell’evento inaugurale il fisico del clima CNR Antonello Pasini, che ha fatto una presentazione generale dei cambiamenti climatici, partendo dal riscaldamento globale che in ogni zona del mondo si evidenzia in maniera diversa.

Pasini ha illustrato cause ed impatti soprattutto sull’Italia: “Si pensa alla desertificazione come a un problema che concerne solo il Centro-Sud Italia ma non è così” spiega Pasini, ricordando ad esempio quanto la Valle del Po abbia riscontrato questo tipo di difficoltà negli ultimi anni.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata