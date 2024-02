Il maltempo sta tenendo in scacco il territorio da due giorni, con rovesci che continuano, quasi ininterrottamente, da oltre 36 ore. Questo ha provocato non pochi problemi, tra allagamenti, alberi caduti e circolazione stradale in difficoltà. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco. A partire dalle infiltrazioni di acqua da tetti e pareti di abitazioni, che hanno interessato le vie Altobello Melone, Foppone e Landriani a Cremona, nonché vicolo Pertusio. Problemi in tangenziale, dove tra allagamenti e buche, è stato necessario chiudere una corsia di marcia lungo un tratto.

Non sono mancati, a causa del vento, episodi di piante e alberi pericolanti. In particolare, una pianta è caduta sulla sede stradale lungo la ex SS 10, mentre a Malagnino, località Ronchetto, un ramo pericolante ha reso pericolosa la circolazione stradale. La pioggia, secondo le previsioni, proseguirà fino a giovedì, con allerta gialla per rischio idrogeologico.

