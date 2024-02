Continua la settimana da incubo per i pendolari cremonesi, che per il terzo giorno di fila si sono ritrovati a fare i conti con guasti, ritardi e cancellazioni. Centinaia di pendolari dalle facce scure anche nella mattinata di mercoledì si sono ritrovati ad attendere invano in stazione, al freddo, un convoglio che non sarebbe mai arrivato. Si parla, tanto per cambiare, della linea Mantova-Cremona-Milano.

Causa, stavolta, il guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Bozzolo e Piadena, che ha rallentato la circolazione dei treni su tutta la linea, con ritardi medi di 50 minuti, che potrebbero anche peggiorare.Nel mentre è in corso l’intervento dei manutentori del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, Rai, che stanno cercando di risolvere il problema.

Nell’attesa, dalla stazione di Bozzolo fino a Piadena sarà istituito un servizio di autobus sostitutivi.

Ecco i treni coinvolti:

– 2156 (BOZZOLO 06:25 – MILANO CENTRALE 08:10)

– 10001 (CREMONA 05:58 – BOZZOLO 06:38)

– 10002 (PIADENA 06:52 – CREMONA 07:20)

– 2161 (MILANO CENTRALE 10:20 – BOZZOLO 11:55).

LaBos

© Riproduzione riservata