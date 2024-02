“Appoggio a Virgilio? Sulle decisioni locali è giusto che parli Italia Viva Cremona”: queste le parole di Matteo Renzi sullo scenario politico cremonese, a pochi mesi dalle elezioni comunali. L’ex premier, a Cremona per presentare il proprio libro, ha riempito l’auditorium del Museo del Violino. “Palla al centro–La politica al tempo delle influencer”, questo il titolo del volume.

Renzi si candiderà per le Europee, “con particolare attenzione alla Lombardia, che è capitale e locomotiva d’Europa” ha detto ai microfoni di Cremona1. Per Renzi “Questa provincia è molto interessante. C’è tutto il mondo dell’impresa media e piccola ma anche della bella impresa che continua a fare grandi risultati. Ma poi c’è anche tutto il mondo agricolo, un mondo con cui l’Europa nella prossima legislatura deve fare i conti, a fronte delle proteste che ci sono in questo periodo”.

Per il politico “su tante cose l’Europa va cambiata”, ma “serve. Perché dove sono usciti dall’Europa, come a Londra, ora stanno peggio”.

