Giravano per il territorio cremonese, a bordo di un’auto con dentro strumenti da scasso e un lampeggiante simile a quelli in uso alle forze di polizia: tre uomini sono stati fermati nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, e uno di loro è stato denunciat per possesso ingiustificato di arnesi da scasso e di contrassegni in uso ai corpi di polizia. Secondo i militari, erano pronti a commettere un furto.

Erano circa le 10 quando ai militari era stata segnalata un’auto ferma in via Roma ad Acquanegra Cremonese, con due persone sospette sedute all’interno. Sul posto sono intervenute le pattuglia di Pizzighettone e della Sezione Radiomobile di Cremona, che hanno accertato la presenaza di due persone a bordo, un 21enne e un minorenne.

I due, mostrando segni di agitazione, hanno riferito che attendevano un terzo uomo che si era allontanato, senza riuscire a indicare il motivo. Li hanno identificati e hanno accertato che l’auto risultava di proprietà di un anziano residente in provincia di Brescia.

Hanno perquisito il veicolo, trovando all’interno, sotto un sedile, tre cacciaviti di grosse dimensioni, altri arnesi da scasso metallici, guanti da lavoro e cappelli, tutti oggetti utilizzabili per travisarsi e per forzare porte e finestre delle abitazioni. Inoltre, hanno trovato un lampeggiante identico a quelli utilizzati dalle forze dell’ordine.

Nel frattempo, la pattuglia della Radiomobile ha effettuato un giro per il paese per cercare il terzo uomo. In una via limitrofa, i Carabinieri hanno fermato e controllato un uomo di 32 anni, anche lui residente in provincia di Pavia e con precedenti di polizia a carico per reati contro il patrimonio, che probabilmente era arrivato in paese in compagnia degli altri due uomini, anche se ha detto di non conoscerli. I tre sono stati accompagnati presso la caserma Santa Lucia di Cremona dove il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il 21enne, che era a bordo del veicolo, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi da scasso e possesso di contrassegni in uso ai corpi di polizia.

