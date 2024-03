Ulteriore tappa di Cremona1 nelle professioni sanitarie, all’interno del viaggio dedicato alla formazione post-diploma. Entriamo nei laboratori del Corso di Laurea in Fisioterapia, erogato dall’Università degli Studi di Brescia all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona: dopo aver frequentato le lezioni frontali in aula, gli studenti si spostano nei laboratori, per sperimentare in sicurezza le tecniche che poi andranno ad eseguire sui pazienti durante i tirocini.

Peculiarità di questo Corso di Studio è la compresenza di studenti iscritti a Fisioterapia e studenti iscritti a Infermieristica nello stesso padiglione per collaborare durante i laboratori, un modo per preparare i giovani alle attività che poi faranno in équipe nella realtà lavorativa. La supervisione dei Tutor poi prepara gli studenti in sicurezza ai tirocini, esperienza che serve anche ad orientare i giovani verso il futuro.

Il servizio di Federica Priori

