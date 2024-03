I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza un uomo di 45 anni, che era rimasto coinvolto in un incidente nel tardo pomeriggio del 1 marzo.

La vettura alla cui guida era il 35enne si era schiantata contro un ostacolo, e l’uomo si era posizionato in mezzo alla strada per cambiare la ruota, creando intralcio e pericolo per la circolazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castelverde. L’uomo, che era con un amico, era in palese condizione di alterazione da abuso di alcolici. I militari gli hanno chiesto di sottoporsi al test dell’etilometro, ma l’uomo ha rifiutato categoricamente l’esame. E’ stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi al test e la sua patente di guida è stata ritirata, mentre il veicolo, di proprietà di terzi, è stato affidato a persona in grado di guidare.

