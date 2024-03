Una settimana fa l’agricoltura europea si è data appuntamento a Bruxelles, in concomitanza con Agrifish, la riunione dei 27 ministri dell’agricoltura della Ue. I temi dell’agricoltura per le molte implicazioni che hanno, economiche, sociali, ambientali sono al centro del dibattito europeo, delle scelte dei governi e della Commissione. Ma sono anche al centro dell’attenzione nazionale.

Di riforma della Politica agricola comunitaria, di reciprocità, sicurezza alimentare, transizione green, rappresentanza abbiamo parlato con Massimiliano Giansanti, Presidente nazionale di Confagricoltura all’interno di Focus, lo spazio che Cremona1 dedica ai temi dell’attualità raccontati dai protagonisti (lunedì alle 19,30). Confagricoltura, lo ricordiamo, è la più antica organizzazione di rappresentanza delle imprese del mondo agricolo. In cifre: 173.408 imprese agricole assuntrici di manodopera; 247.010 imprese agricole diretto coltivatrici.

“L’impegno di Confagricoltura punta al raggiungimento di alcuni obiettivi chiave – ha detto il Presidente -: assicurare un reddito adeguato ai produttori agricoli; migliorare la sostenibilità ambientale senza tagli produttivi; favorire la diffusione delle innovazioni tecnologiche per far fronte alle sfide del cambiamento climatico; salvaguardare i prodotti italiani ed europei nei confronti di una concorrenza non allineata con le regole dell’Unione per la sicurezza alimentare; la tutela delle risorse naturali e del lavoro; il benessere degli animali”. Il presidente Giansanti ha concluso chiarendo la linea d’azione di Confagricoltura, a livello nazionale ed europeo.

Tutti questi temi e la visione strategica per il futuro Confagricoltura li ha sintetizzati nel “Manifesto per un nuovo modello agricolo” che è stato consegnato ai ministri dell’Agricoltura della Ue.

