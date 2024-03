Approda anche a Cremona l’aspiratore elettrico da città: per un approccio sempre più efficiente e sostenibile alla gestione dei servizi di igiene urbana, Aprica ha introdotto un aspiratore elettrico di ultima generazione nelle attività di pulizia delle strade del centro storico di Cremona. Innovativo, silenzioso e dotato di un sistema di lavaggio a pressione, il nuovo strumento è stato progettato per l’aspirazione efficace di piccoli detriti urbani quali cartacce, mozziconi di sigarette, foglie, deiezioni canine e altri rifiuti che possono compromettere il decoro delle strade e occludere tombini e griglie stradali, oltre che per lavare e disinfettare gli escrementi di piccioni e le urine dei cani.

La sua operatività a zero rumore, zero emissioni e a conduzione servoassistita, ne fa un dispositivo ideale per ridurre l’impatto acustico e ambientale sul territorio. L’implementazione di questa minispazzatrice 100% green – prevista a partire da lunedì 4 marzo – si inserisce nell’ambito delle attività promosse da Aprica per il potenziamento dei servizi di spazzamento e pulizia strade della Città.

“Accogliamo con soddisfazione l’introduzione di questa innovativa attrezzatura, caldeggiata dal Comune di Cremona” dichiara Maurizio Manzi, assessore alla Gestione Integrata dei Rifiuti del Comune. “Un ulteriore servizio che si aggiunge ai 16 già attivi nella raccolta differenziata e nella pulizia delle strade: in questo modo si contribuirà a migliorare il decoro urbano intervenendo sulle tipologie di rifiuto di più difficile gestione. Colgo l’occasione per ricordare che i servizi di pulizia, pur essendo una componente fondamentale per il mantenimento del decoro della città, devono avere la collaborazione dei

cittadini che, con il loro comportamento, possono contribuire in modo sostanziale a rendere la nostra città ancora più bella ed accogliente”.

“L’introduzione del nuovo aspiratore elettrico ci consente di affrontare in modo sempre più efficiente e sostenibile

le operazioni di igiene urbana a Cremona” dichiara Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica, società del Gruppo A2A. “Con questa innovazione 100% green, ci impegniamo a garantire strade più pulite e un ambiente più decoroso per tutti i cittadini. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il sostegno in questo percorso: dopo le varie soluzioni implementate negli ultimi mesi, quella presentata oggi è la prova che stiamo continuando e continueremo a lavorare per potenziare i servizi ambientali nella Città”.

