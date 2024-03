Rita Garavelli, Presidente del Lions Club Cremona Stradivari, ha organizzato un meeting molto interessante e stimolante con la presenza di Stefania Visini, past Presidente del Leo Club Cremona Host, e Naren Patikonda, giovani coniugi, imprenditori impegnati nel campo alberghiero e titolari del Reflection Boutique Hotel di Toscolano Maderno.

Stefania Visini ha raccontato la storia della loro unione ricca di interessanti e curiosi eventi legati alla diversa cultura delle famiglie d’origine. La conoscenza dei due giovani, del tutto casuale, era avvenuta in Svizzera dove entrambi frequentavano la scuola di Les Roches a Crans Montana accomunati dall’interesse per l’Hotellerie e per la Global Hospitality Education.

Il “colpo di fulmine” li ha portati ad affrontare e superare con estrema tranquillità e consapevolezza le differenze culturali e religiose: indù lui, cattolica lei, assecondati dalle famiglie aperte all’integrazione più completa.

Stefania ha mostrato, lasciando trasparire un grande entusiasmo, le giornate passate in India per il lungo e partecipatissimo matrimonio: iniziando col rito della curcuma, al giorno dell’arrivo dello sposo a cavallo o sull’elefante, al giorno del tatuaggio con l’hennè e per finire col rito dell’acqua; molti giorni con migliaia di invitati. Entrambi hanno dato un esempio di reale, serena e concreta integrazione tra due culture e religioni così differenti.

La serata è stata anche l’occasione per premiare Alberto Vacchelli e Gianfranco Del Bon per i tanti anni di fedeltà al Club.

