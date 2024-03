Radioimmaginaria, il network degli adolescenti che vanta collabiorazioni a livello nazionale, diretto e condotto da ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, è sbarcata questa mattina all’istituto Torriani di cremona. Un’antenna, si legge nel sito internet della radio, pronta a trasmettere e ricevere i segnali del mondo che verrà.

Ed in vista della notte dei musei che ha per tema le onde, a 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, pioniere delle radiocomunicazioni, e a 100 dalla prima trasmissione radio in Italia, Radioimmaginaria ha presentato lo spettacolo la ragazza delle one, podcast dedicato a marconi.

Ad ospitare i ragazzi di Radioimmaginaria, gli studenti dell’Itis fondatori di Jt Radio, la radio dell’istituto cremonese.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata