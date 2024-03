Celebrare l’8 marzo non significa solo fare gli auguri alle donne, ma anche riflettere su temi importanti come salute, diritti, parità. Ma per i cremonesi cosa significa questo giorno, e cosa significa celebrare le donne? Lo abbiamo chiesto ai Cremonesi.

Il servizio di Amedeo Di Benedetto e Lorenzo Scaratti

