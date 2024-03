Da diversi anni il livello del Po a Cremona non superava lo zero idrometrico, con conseguenze negative della siccità sull’ecosistema fluviale. Ora che invece è in corso la piena, le morte si ricollegano al corso d’acqua favorendo la conservazione di quei pesci che hanno bisogno di raggiungere le acque ferme per riprodursi, come chiarisce Riccardo Groppali, docente universitario di Scienze Naturali. Beneficiano della portata elevata del Po anche gli anfibi.

Inoltre allagando zone asciutte, come erano diventate di recente molte zone in origine umide lungo il fiume, anche la fauna migratrice viene agevolata: durante la migrazione primaverile, spiega il professor Groppali, alcuni uccelli acquatici hanno bisogno di punti buoni dove riposarsi, alimentarsi ed eventualmente riprodursi. Le piene stagionali dunque sono fondamentali per la vita del fiume, riuscendo a garantire e restituire all’ambiente forme di vita che si erano rarefatte o estinte localmente.

Il servizio di Federica Priori

