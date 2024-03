Il livello del fiume Po è tornato a calare, dopo l’ondata di piena che ha raggiunto il territorio cremonese nel pomeriggio di martedì. Il livello massimo raggiunto è stato di +1,35 metri sopra lo zero idrometrico, mentre nella mattinata di mercoledì risulta intorno a +0,30. Nel frattempo, però, non si esaurisce l’allerta meteo per rischio idraulico, anche perché secondo le previsioni nelle prossime ore sono previsti altri rovesci. Resta quindi chiuso al passaggio il Lungo Po Europa, di fronte alle società canottieri, fino al 7 marzo, in via precauzionale. lb

