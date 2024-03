L’ATS della Val Padana promuove l’appuntamento “Pillole di Salute – Alimentazione e stili di vita” che si terrà

l’11 marzo presso la Sala Polivalente del Comune in piazza Garibaldi 6/a, ad Annicco alle ore 15.00

L’incontro sarà tenuto da Stefano Bernardi, Biologo – Nutrizionista di ATS della Val Padana.

Progetto a cura della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di

ATS.

Prevede incontri sul territorio delle province di Cremona e Mantova e vuole essere un’occasione di scambio tra

cittadinanza ed esperti per parlare di temi di salute e benessere psico-fisico e argomenti specifici ripresi dai

programmi del Piano della Prevenzione regionale.

La partecipazione è gratuita.

PER SAPERNE DI PIÙ è possibile consultare la pagina del sito di ATS della Val Padana al seguente link https://www.atsvalpadana.it/promozione-della-salute

