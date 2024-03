Grande successo per la prima giornata di “Agrivoltaico in tour”, che si è tenuta giovedi scorso nella sede di Idromeccanica Lucchini a Guidizzolo, organizzata con Eco Fotovoltaico in collaborazione con Bnl gruppo Bnp Paribas, CoopCredit, Consorzio Dorì. Prima una visita guidata ad un impianto di agrivoltaico, poi una tavola rotonda per conoscere meglio il tema e comprenderne tutte le potenzialità. Grandissima partecipazione da parte degli addetti ai lavori. Un’opportunità, quella dell’agrivoltaico, che può essere concretizzata grazie alla sinergia fra diversi attori.

Le interviste integrali ai relatori saranno trasmesse venerdì 15 marzo nella nuova puntata di Punto Verde su Cremona1.

