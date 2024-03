Nuovo incidente in A21 domenica pomeriggio alle 15.30. Secondo le prime informazioni un furgone si sarebbe ribaltato tra Pontevico e Manerbio, direzione Brescia: quattro le persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco di Brescia e la Polstrada di Brescia. I mezzi sanitari sono intervenuti in loco in codice rosso e la missione è ancora in corso. Almeno un chilometro di coda verso Brescia. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

