“I comitati di quartiere sono luoghi dove i cittadini si incontrano con assiduità”

Preoccupante la superficialità con la quale il candidato Portesani scambia la partecipazione con la propaganda. I comitati di quartiere sono luoghi dove i cittadini si incontrano con assiduita’ e continuità per condividere le opportunità e i problemi legati al quartiere stesso, al di fuori di riferimenti o strumentalizzazioni dei partiti. In tale attivita’ vi sono poi momenti di confronto con gli amministratori , ma anche con i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Dove sarebbe il bavaglio o il doppiopesismo? In sintesi sono luoghi di confronto civico autentico, non passerelle per la campagna elettorale. Ciò e’ definito dal buonsenso e da una minimale conoscenza della gestione della pubblica amministrazione, ancor prima che dal regolamento, peraltro approvato dalla giunta di centrodestra. I partiti hanno altri luoghi e altri modi di interagire con i cittadini, se sono in grado di farlo. Questo scivolone di Portesani e’ stato immediatamente seguito da un altrettanto maldestro comunicato dei partiti di centro destra . Che sono costretti a mostrare con zelo tutto il sostegno al candidato per dissimulare cio’ che tutti sanno in citta’. Ovvero che la candidatura di Portesani è stata subita, vista l’incapacità’ di trovare una candidatura autorevole e unitaria espressione di FDI o Lega. Una candidatura che e’ palesemente avversata da una parte dei gruppi dirigenti dei partiti stessi e che risulta spiazzante per l’elettorato del centrodestra, esattamente come successe 5 anni fa con la candidatura di Malvezzi.

Roberto Poli Capogruppo PD

Enrico Manfredini Capogruppo Fare Nuova la Citta’- Cremona Attiva

Lapo Pasquetti Capogruppo Sinistra per Cremona

