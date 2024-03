Vasco Rossi torna a scrivere per l’universo femminile, realizzando per Denise Faro “Libera e se mi va”, la canzone pubblicata strategicamente lo scorso 8 marzo: “Una mossa premeditata e pensata” – ha scritto su Instagram – “non a caso, abbiamo lavorato intensamente un mese per arrivare puntuali alla data che avevo follemente immaginato”.

Il senso dell’operazione è supportare e affiancare le rivendicazioni femminili attraverso “una canzone onesta e sincera, dalla parte delle donne” con questo regalo servito su un piatto d’argento ad una interprete conosciuta principalmente per la lunga attività nel mondo dei musical e che il rocker di Zocca aveva ospitato sul palco dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro nel 2019.

Denise Faro, classe 1988, ha affrontato da giovanissima le assi del palcoscenico sin dal 2002: pochi anni dopo era già all’arena di Verona vestendo i panni di Giulietta nell’opera popolare di Riccardo Cocciante “Giulietta e Romeo”. Tra musical,

partecipazioni cinematografiche (“Come tu mi vuoi”) e televisive (“Un medico in famiglia”, “I raccomandati”) ha finalmente pubblicato in digitale il singolo “Questa notte” prodotto da Antoni Polimeni e Ricky Sebastian nel 2019, biglietto da visita che ha convinto Vasco Rossi a sceglierla come supporter per un paio di date.

