Vento, pioggia e temperature più basse rispetto alla media stagionale. Domenica di maltempo a Cremona, ancora una volta alle prese con tempo instabile. Il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, indica da domani sera e nei giorni successivi, una circolazione atmosferica più blanda, che favorirà condizioni più stabili con nuvolosità variabile e scarse probabilità di pioggia. Le temperature tenderanno ad aumentare nei valori massimi e a diminuire nei minimi. Da lunedì infatti, è prevista una tregua con alcuni giorni di tempo in prevalenza asciutto. Il livello del fiume Po non risulta a ora preoccupante anche se bisognerà valutare la quantità di precipitazioni di oggi anche in Piemonte.

Intanto fino alla mezzanotte di domenica 10 marzo, l’allerta gialla a Milano per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia.

© Riproduzione riservata