Era tornato in Italia pur avendo subito un provvedimento di espulsione a seguito di alcuni fatti risalenti a prima del 2018: sabato 9 marzo è stato arrestato nuovamente dai carabinieri della radiomobile di Cremona in pieno pomeriggio, in centro città, a seguito della segnalazione di un passante che aveva pensato che stesse danneggiando dei veicoli in sosta.

Quando la pattuglia è arrivata sul posto, grazie alla descrizione del testimone, hanno rintracciato l’uomo, verificando che in realtà non stava provocando danni alle auto, ma trasportava degli oggetti verso un’abitazione.

Approfondendo i controlli è emerso chche si trattava di un 42enne straniero privo di valido documento di soggiorno. Sono così scattati gli accertamenti ed è così emerso che nel 2018, mentre era detenuto per scontare delle condanne, nei suoi confronti era stata disposta l’espulsione dallo Stato a seguito di un decreto emesso dal magistrato di Sorveglianza di Mantova come misura alternativa a una condanna a quasi due anni e mezzo di reclusione.

Come verificato attraverso le banche dati, nell’aprile 2018 l’uomo era stato accompagnato alla frontiera aerea e aveva lasciato il territorio nazionale, non potendo rientrare per dieci anni. Ma il 42enne, incurante del provvedimento emesso dalle autorità italiane, era rientrato illegalmente in Italia, riuscendo a muoversi clandestinamente in Italia fino a sabato, quando è incappato nel controllo dei Carabiniere.

Al termine di tutti i necessari accertamenti, l’uomo è stato arrestato per essere rientrato in Italia prima che fosse trascorso il periodo previsto dal momento dell’espulsione ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Cremona. La mattina dell’11 marzo è stato accompagnato all’udienza di convalida dell’arresto conclusa con la convalida dell’atto e la condanna a otto mesi di reclusione, con immediata liberazione. E’ stato però incarcerato in quanto il giudice ha disposto il ripristino dell’ordine di carcerazione per scontare la pena residua, pari a quasi un anno e otto mesi di reclusione, che era stata sospesa nel 2018.

