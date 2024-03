Doppio appuntamento per la Oxford University Orchestra, che si esibità sul palcoscenico del Teatro Ponchielli mercoledì 13 marzo, prima alle 10.30 nell’ambito della rassegna Oltre i Banchi, e quindi alle 20.30 per la stagione musicale. L’orchestra conta più di 60 elementi, tutti selezionati tra i migliori allievi delle Università britanniche.

Rinomata per la sua eccellenza tra le orchestre giovanili universitarie, proporrà un programma che spazierà da brani di repertorio come Romeo e Giulietta di Čajkovskij a brani di un forte impatto emotivo e di rarissimo ascolto quale la seconda sinfonia di Ruth Gipps.

A guidare il concerto sarà il direttore ospite Cayenna Ponchione-Bailey con la quale l’orchestra affronterà un lungo periodo di studio per poter offrire al nostro pubblico un concerto memorabile.

La Oxford University Orchestra, per la prima volta dopo la pandemia, intraprende una tournée all’estero. L’ultima fu il Giappone nel 2019, dove l’orchestra – sempre guidata da Cayenna Ponchione-Bailey – si imbarcò in un viaggio a scopo sociale, in collaborazione con Orchestra Motif, tra Tokyo e Fukushima.

© Riproduzione riservata