Il coordinamento Stati generali Clima Ambiente Salute organizza per sabato prossimo 16 marzo alle 15 nella sala Zanoni di via del Vecchio Passeggio, un incontro pubblico dal titolo “Paesaggio e democrazia – Diritti civili, Città, Territorio, Cemento”, il primo di una serie di 3 incontri aperti a tutti che sviluppano “idee e proposte per abitare la terra maturando una visione coerente con le sfide climatiche e i nuovi paradigmi del pensiero ecologico”.

Se ne parlerà da diversi punti di vista, con il coordinamento di Anastasia Andreola, sostenitrice della democrazia partecipativa.

Interventi di: Riccardo Groppali, biologo e docente universitario, autore di numerosi libri sul rapporto con la natura, l’importanza della biodiversità, che “sottoporrà il nostro territorio ad una lettura critica valorizzando ciò che davvero difende e ricrea paesaggio e tutela ecosistemi”; Marco Ermentini, architetto”, con “Shy Architecture Association, è sostenitore della teoria del “restauro gentile” e dell’”architettura timida”, attualmente dirige i lavori di restauro della controfacciata del Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze.

Interverranno inoltre Daniro Mandelli del circolo VedoVerde di Legambiente, architetto, profondo conoscitore dei problemi urbanistici della città e del paesaggio fluviale; Enrico Platè, animatore sociale, rappresenta un gruppo di cittadini di Picenengo che il 23 e 24 marzo prossimi organizzeranno in quella frazione l’iniziativa “Marzo ambientalista” per attirare l’attenzione sul progetto del centro commerciale Tosano sull’area Cardaminopsis e dell’area logistica di via Sesto; Claudio Rambelli, dirigente cremonese e regionale di Slow Food, che affronterà il tema del rapporto tra agricoltura e paesaggio, agricoltura e risparmio di suolo, agricoltura e cibo. gbiagi

