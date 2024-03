Aveva rubato un portafogli da un carrello, al supermercato Esselunga, e, colto sul fatto dall’addetto alla vigilanza, lo aveva aggredito per fuggire: alla sbarra è finito così un uomo di 54 anni, accusato di rapina impropria. Era il 9 dicembre quando il 54enne era entrato in azione. Dopo aver spiato i movimenti di alcune clienti, aveva afferrato il portafogli di una donna che aveva lasciato incustodita la borsetta sul carrello, e lo aveva nascosto in tasca.

L’addetto alla sicurezza, che già aveva notato i suoi movimenti sospetti, lo aveva quindi fermato, ma l’altro si era dato alla fuga, dopo aver spintonato il vigilante, facendolo cadere per terra. L’uomo è stato poi identificato dai Carabinieri, che lo hanno arrestato per tentata rapina impropria.

Nel corso dell’udienza, è anche emersa la sua storia: come ha fatto sapere il suo legale, l’avvocato Vito Castelli, lui, già in carcere per una vicenda del 2016, aveva messo la testa a posto, e da alcuni anni aveva trovato un lavoro come addetto cimiteriale. Fino allo “scivolone” di dicembre, quando a muoverlo sarebbe stata la disperazione e lo sconforto di dover provvedere alla moglie malata, che non può più lavorare.

Il pentimento del 54enne per quanto accaduto è stato reso palese anche da una lettera, prodotta in aula dall’avvocato, inviata lo scorso gennaio al vigilante spintonato, per chiedergli scusa.

Il giudice, nonostante la richiesta di condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione, avanzata dal pubblico ministero, ha emesso una condanna a 1 anno e 2 mesi. “E’ stata compresa la situazione e le motivazioni, e la pena applicata è la minima possibile” ha detto l’avvocato Castelli.

Nel mentre per l’uomo la vicenda giudiziaria continua: trovandosi ora in carcere, infatti, si trova a non poter lavorare, e questo peggiora la sua situazione economica. Per questo ha presentato una richiesta di affidamento in prova, in modo da poter tornare a lavorare. lb

© Riproduzione riservata