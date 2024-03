Vigili del Fuoco in azione a Casanova del Morbasco, in via Cremona, dove la sede stradale ha improvvisamente ceduto, creando delle grosse crepe e rendendo quindi pericoloso il transito. A rendersi conto di quanto stava accadendo i residenti, che hanno subito allertato i Vigili del Fuoco. Sul posto, oltre alle squadre di via Nazario Sauro, sono intervenuti anche i Carabinieri, che si sono occupati di chiudere la strada, in quanto la percorrenza è pericolosa.

Intervenuta anche una squadra di tecnici di Padania Acque, che dovrà valutare la situazione e capire se dietro vi possa essere un problema di acque sotterranee, che potrebbero aver eroso gli strati sottostanti, creando così una voragine interna. lb

