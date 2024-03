Il Comune cerca risorse per aumentare lo stanziamento destinato nel bilancio preventivo alle manutenzioni straordinarie sulle strade cittadine.

L’argomento del giorno continuano ad essere le buche createsi nell’asfalto in seguito alle piogge, evento imprevedibile con tanta intensità e che sta interessando tante altre città del nord d’Italia. “A seguito di questa straordinarietà – afferma l’assessore alla Mobilità Simona Pasquali – stiamo perseguendo l’obiettivo di aumentare, in conto capitale, lo stanziamento economico da assegnare alla manutenzione straordinaria strade, alla luce anche delle ultime alienazioni. In questo modo si potrà intervenire su ulteriori arterie oltre a quelle che erano già state finanziate con gli stanziamenti del bilancio di previsione”.

Un milione la cifra stanziata per le manutenzioni straordinarie finora, con una serie di interventi già programmati (ad esempio su tangenzialina e diversi tratti della tangenziale) e che nel giro di breve tempo potrebbero quindi aumentare. Proprio la tangenziale è in cima alle priorità, sia per lo stato di usura, sia per il tipo di traffico che sopporta: “Lì gli interventi assorbono una quantità di denaro molto più elevata rispetto alle strade urbane. Essendo percorsa da tanti mezzi pesanti, richiede ad esempio un tappeto di usura alto almeno 10 – 12 cm, diversamente da quello delle strade meno trafficate, dove è di 4-5 cm”.

Una buona parte delle strade che hanno subito i maggiori danni dalle ultime piogge rientravano già nel programma delle manutenzioni straordinarie. Il numero di veicoli al giorno è fattore determinante le priorità di intervento, oltre al tipo di utenza: 40mila circa i mezzi che transitano sul ring, contro i 4 – 5mila della tangenzialina. Bisognerà comunque aspettare aprile per vedere rifatti gli asfalti.

Sul fronte delle manutenzioni ordinarie invece in questi giorni sono entrate in azione quattro squadre per tappare le buche nelle strade dei quartieri e delle vie di accesso. tanto resta da fare ma alcune situazioni critiche sono state risolte, almeno momentaneamente. “A questo proposito – afferma Pasquali – mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato sotto l’acqua, dalla polizia locale, alla stradale, passando per gli operai e i tecnici di Aem e del Comune.

Nel programma di inizio anno oltre alla tangenzialina erano previste manutenzioni straordinarie in via Nazario Sauro, in particolare la rotatoria del sottopasso e e gli svincoli di via Bergamo; via Milano (tratto compreso tra via della Conca e via Grassi), via Buoso da Dovara (da via Ghisleri a via dei Carbonari), via Mirandola, via Postumia (da via Pippia a largo degli Sportivi), via Gerolamo da Cremona, via San Francesco d’Assisi (dal civico 29 fino a via Boschetto), via Brescia (da piazza Libertà fino a via Cardinal Massaia).

Con le ultime piogge sono state aggiunte via Castelleone, via Sesto, via san Rocco, via Casalmaggiore, via Milano e tangenziale nel tratto tra via Nazario Sauro e la rotatoria con via Persico.

E proprio in via Nazario Sauro (direzione Piacenza) dove si era resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra via Boschetto e via Bergamo, le buche sono state temporaneamente colmate e la viabilità è tornata normale. gbiagi

