Cremona, per la sua storia e per la sua dignità, non merita un sindaco debole, sotto tutela e non in grado di svolgere il mandato assegnato dai cittadini. O peggio ancora bisognoso di una continua assistenza, di un puntello politico o di una figura terza che garantisca per lui. Serve un primo cittadino che eserciti la sua carica autorevolmente e pienamente consapevole del mandato ricevuto dagli elettori; in piena aderenza con la maggioranza politica coesa che lo sostiene.

In queste ultime ore, viene annunciata la creazione di una lista a favore di Andrea Virgilio, candidato del Pd, con l’intento, fin troppo chiaro, di dover sostenere, se non addirittura sostituire Virigilio, come se non fosse in grado, una volta eletto, di ricoprire la carica di sindaco. Una lista composta da personaggi che, per anni, sono transitati in tutte le stanze della politica locale e nazionale.

Ma la cosa ancora più incredibile è che all’interno della stessa lista confluirebbero politici che hanno visioni quasi contrarie a molte componenti del Partito Democratico: basti pensare all’impianto di Biometano, all’autostrada Cremona Mantova e al nuovo ospedale. Un corto circuito che non farebbe altro che imballare tutta la città, generando tensioni interne e ‘non decisioni’.

Inoltre la lista ospiterebbe anche un noto esponente del Pd, non candidato come sindaco perché non gradito all’attuale sindaco e giunta di centrosinistra, che forse a seguito dei pessimi risultati dei sondaggi sul gradimento di Virgilio, tenterebbe di dare maggiore concretezza e autorevolezza alla debole candidatura di Virgilio, affiancandolo in campagna elettorale.

Il deludente film a cui Cremona sta assistendo potrebbe chiamarsi: Salvate il Soldato Virgilio. Cremona non merita un sindaco con ‘tutore’ annesso ancor prima di iniziare.

