Grande partecipazione ieri sera alla prima “Officina Cremona” organizzata dal Partito Democratico a Spazio Comune sul tema della cultura, con l’assessore alla partita Luca Burgazzi e il responsabile cultura della segreteria Cittadina Marco Galli. Tanti i professionisti del settore culturale cremonese presenti, che hanno evidenziato i punti forza del sistema Cremona e le cose da migliorare.

Le tematiche hanno toccato gli eventi, la diversificazione dell’offerta e la sua diffusione in tutti i quartieri dalla periferia al centro, il mondo giovanile, i lavoratori del mondo dello spettacolo.

Tante le aspettative per il futuro e su alcuni aspetti è emerso che è necessario trovare soluzione in maniera collaborativa e innovativa. Avanzata ad esempio la proposta di creare una sorta di coordinamento tra le tante associazioni operative in questo campo, anche per ridurre i rischi di sovrapposizioni.

L’evento si è concluso con l’assessore Burgazzi disponibile a rispondere puntualmente alle richieste e commenti di tutti su ciò che è stato fatto, le politiche culturali nazionali e le idee per il futuro.

“Una bellissima occasione di confronto attivo e partecipazione sui temi della cultura cremonese con i suoi mondi vitali. Il Pd è un partito aperto e a servizio della città”, afferma il segretario cittadino Roberto Galletti.

