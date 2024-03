Successo per il maxi uovo di Pasqua realizzato da Walcor per celebrare il suo 70° anniversario. La nota azienda dolciaria di Cremona, fondata nel 1954 da Walter Corsanini, per questa ricorrenza ha infatti organizzato un contest in collaborazione con l’agenzia specializzata milanese Looking for Art per la creazione di una nuova grafica che interpretasse in chiave moderna i settant’anni della marca. Tra un centinaio di proposte, l’opera d’arte vincitrice è risultata un dipinto ad olio di Sofia Fresia, artista trentaduenne che ha studiato all’Accademia Albertina di Torino, dove vive e lavora: la sua immagine è stata scelta per impreziosire le confezioni delle nuove Uova Giganti (da 2, 3, 5 e 10 kg) di cioccolato al latte o extra fondente che Walcor ha lanciato per la prossima Pasqua.

“La grande distribuzione ha condiviso questo progetto che ha, tra i vari obiettivi, anche quello di portare valore a tutta la filiera nel segmento delle uova giganti, ovvero su formati dai 2 ai 10 kg: questa condivisione si traduce in eccellenti esposizioni nei punti vendita, che sono il primo presupposto per avere un sell out secondo le migliori aspettative”, spiega Gianluca Cazzulo, direttore Commerciale di Walcor. “L’opera di Sofia Fresia celebra la festa, la condivisione, il divertimento e, con i riferimenti alle fave e ai fiori del cacao, rappresenta un richiamo visivo della sorpresa come un tuffo nella fantasia e nei valori positivi del brand”.

Nei giorni scorsi, l’Uovo Gigante con la sua coloratissima grafica è stato anche esposto nello stand di Looking for Art nell’ambito della fiera d’arte contemporanea “(Un)Fair”, che si è svolta presso il Superstudio Maxi di Milano con la presenza di oltre 60 gallerie da tutto il mondo. Inoltre il maxi uovo di cioccolato per il 70° anniversario di Walcor è stato inserito dalla storica rivista “La Cucina Italiana” tra le più belle e buone uova di Pasqua del 2024.

