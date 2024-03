Così come previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale, approvato a suo tempo dal Consiglio comunale, il Giardino delle Rimembranze al Civico Cimitero si farà e a realizzarlo sarà Aem Cremona per conto del Comune. Nel corso di un incontro tenutosi nella sede di Aem l’assessora con delega ai Servizi Cimiteriali Simona Pasquali, Fiorella Lazzari e Marco Pagliarini, rispettivamente presidente e direttore generale di Aem, lo hanno infatti comunicato a Rosangela Locatelli e Aurelia Galli, presidente e vice presidente di So.Crem. Cremona Aps – Società per la Cremazione.

Aem ha in cantiere lavori per la sistemazione dell’area del Polo della Cremazione, di cui è concessionaria, e dell’ingresso di via Cimitero; in tale occasione, nell’area verde che si trova tra il Polo della Cremazione e il multipiano, provvederà alla realizzazione dell’atteso Giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione.

Maggiori dettagli sul progetto del Giardino delle rimembranze e sui dati relativi alle cremazioni verranno forniti domenica 17 marzo nel corso dell’assemblea dei soci di So.Crem. che si terrà alle 10:30, al Civico 81 di via Bonomelli, e alla quale parteciperanno l’assessora Simona Pasquali e la presidente di Aem Fiorella Lazzari.

© Riproduzione riservata