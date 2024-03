Egregio direttore,

dal 14 gennaio, da quando sono attivi i servizi sostitutivi con autobus sulla tratta Mantova- Bozzolo per i lavori di raddoppio che dureranno almeno tre anni, se ne sono viste di tutti i colori. Ritardi dei collegamenti autobus, ritardi dei treni coincidenti per i trasbordi, disagi degli utenti che tra tempi di andata e ritorno allungano i loro viaggi quotidiani di un’ora.

L’assessore Lucente ha dichiarato che la regione è impegnata insieme agli uffici preposti, a monitorare l’andamento del servizio e che l’obiettivo è ridurre i disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Peccato che i disagi siano già quotidiani e che dal 14 gennaio ad oggi ci sia stato un crollo dell’utenza sulla linea di almeno il 20%.

Solo gli studenti gioco forza non hanno abbandonato il treno + bus. Non tutti però. I genitori di una trentina di loro di Bozzolo diretti a Cremona per le scuole superiori stufi di arrivare a scuola in ritardo con il treno in partenza da Bozzolo hanno deciso di noleggiare un autobus e pagarsi le spese vive senza nessun sussidio pubblico.

Non constatare questa grave situazione significa prendere “lucciole per lanterne”. Se poi si pensa che la linea resterà chiusa per i lavori fino a Codogno su altre due tratte per altri 5 anni in queste pessime condizioni la linea rischia di perdere il suo appeal prima di essere raddoppiata.

