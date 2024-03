Bambini e ragazzi, accompagnati da genitori e insegnanti, in processione nelle vie attorno alla Cattedrale per una serata di preghiera e meditazione.

Anche quest’anno si è tenuta l’ormai tradizionale Via Crucis delle scuole paritarie della città che si sono date appuntamento davanti alla Cattedrale, per poi percorrere insieme le vie il centro storico di Cremona, da piazza del Comune, passando per largo Boccaccino, piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria e poi di nuovo di fronte alla Cattedrale, all’interno della quale si è conclusa la serata.

La celebrazione, promossa dalla scuola Sacra Famiglia, in collaborazione con l’Istituto Beata Vergine e la scuola Canossa, è stata scandita da quattro stazioni, animate dai musicisti e dal coro della scuola Sacra Famiglia di Cremona.

