I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per avere guidato con patente revocata pur essendo sottoposto a misura di prevenzione un uomo di 32 anni, pregiudicato e sottoposto all’avviso orale. Poco dopo le 21.00 del 13 marzo, una pattuglia della Radiomobile di Cremona lo ha fermato e controllato in via Eridano mentre era alla guida di un veicolo di proprietà di un’altra persona.

L’uomo non ha consegnato la patente ai militari e un rapido controllo attraverso le banche dati, ha permesso di verificare che, in realtà, il suo titolo abilitativo alla guida era stato revocato.

Infatti, nel luglio del 2016 era stata notificata al 32enne un’ordinanza della Prefettura di Cremona che disponeva la revoca della patente per avere violato numerose disposizioni del codice della strada. L’uomo, nel frattempo, pur non essendo più in condizioni di guidare, lo aveva fatto altre volte e nel 2017 era stato denunciato dai Carabinieri in più occasioni, quindi gli era stato comminato l’avviso orale.

Nel caso di guida con patente sospesa o revocata da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione, è prevista una sanzione penale. Da qui, la denuncia dell’altro giorno. L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente.

