Continua la campagna elettorale del centrodestra: sabato in centro saranno infatti presenti i gazebo della Lega e di Fratelli d’Italia. Il primo sarà collocato in piazza Roma – angolo via Manzoni – dalle 9 alle 12. Alle 11 saranno presenti il consigliere regionale Riccardo Vitari e il candidato sindaco Alessandro Portesani.

In piazza Stradivari, fronte Spazio Comune, dalle ore 9 alle ore 12, ci sarà invece il gazebo di Fratelli d’Italia, alla presenza dei consiglieri comunali, dei militanti, dei dirigenti locali. Anche qui passerà il candidato Portesani. “Sarà occasione per ascoltare e condividere con i cremonesi i problemi, i suggerimenti e le criticità di chi vive la città, e anche per spiegare le linee guida del programma elettorale di Fratelli d’Italia e della coalizione di centrodestra” fanno sapere gli organizzatori.

