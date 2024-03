Macabra scoperta questa mattina a Caorso in località Fossadello dove nei pressi dell’argine è stato trovato il corpo senza vita di un piacentino di 35 anni che si era allontanato nei giorni scorsi dalla sua abitazione di Bettola.

I carabinieri lo hanno trovato riverso in un canale; il personale sanitario ne ha poi constatato il decesso. Sulle cause della morte la Procura di Piacenza ha aperto un’inchiesta, ma non vi sarebbero segni di violenza sul corpo.

