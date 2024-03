Crollo, nella mattinata di venerdì, di una porzione del tetto della ex caserma La Marmora di Cremona, in via dei Rustici. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Cremona, che si sono occupati di fare un sopralluogo. Appurato che il cedimento ha interessato solo la parte interna e non la pubblica via, l’area interna è stata messa in sicurezza.

L’immobile, di proprietà dell’Agenzia del Demanio, è da tempo in stato di abbandono, in quanto la manutenzione negli ultimi anni è stata assente.

I lavori di recupero della struttura erano iniziati nel 1988, quando venne appaltato il rifacimento totale del tetto e dell’intonacatura di alcune parti dell’immobile, proprio in seguito ad un crollo che si era verificato alcuni anni prima e che aveva interessato via Trecchi. Poi però i lavori si erano interrotti, e la parte interna non era stata toccata.

Nel 1999 l’ex caserma era stata trasferita al Ministero per i beni culturali, affinché diventasse la nuova sede dell’Archivio di Stato di Cremona, o in alternativa della pinacoteca. Ma nessuno dei progetti era poi andato in porto. lb

