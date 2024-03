Producevano documenti falsi per ottenere il permesso di soggiorno: diversi stranieri sono quindi stati segnalati all’Autorità Giudiziaria negli ultimi giorni. Un egiziano, ad esempio, ha presentato una dichiarazione di ospitalità ottenuta dietro lauto pagamento ad un suo connazionale sul quale peraltro sono al vaglio ulteriori accertamenti da parte degli uffici preposti.

C’è poi la vicenda di una donna marocchina che, per convertire il permesso di soggiorno, ha prodotto delle buste paga che, dopo un ulteriore accertamento effettuato con Inail, sono risultate false. Scoperto anche un moldavo che nel 2020 era stato assunto come rumeno a fronte dell’esibizione di una carta di identità rumena risultata anch’essa falsa. E ancora, un altro egiziano, nella documentazione presentata al fine di ottenere un permesso per emersione da lavoro irregolare, così come previsto dal D.L 9 settembre 2002, n. 195 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222, ha falsificato documentazione rilasciata verosimilmente dalla Prefettura di Milano.

Sempre nei giorni scorsi, un cittadino comunitario scarcerato dalla casa circondariale di Cremona per il reato di violenza sessuale, è stato accompagnato al Cpr – centro di permanenza per il rimpatrio – di Restinco (Brindisi). L’uomo, al quale è stato notificato Decreto di allontanamento con divieto di reingresso pari ad anni 5, dopo la convalida del Decreto verrà sottoposto alla procedura di rimpatrio coattivo nel Paese di origine.

