Grande successo per la Giornata del Rene, svoltasi il 14 marzo a Spazio Comune, con un open day che ha accolto ben 127 persone. Medici ed infermieri della Nefrologia di Cremona (diretta da Fabio Malberti) hanno offerto consulenze gratuite sulla salute dei reni a cittadini di tutte le età. I partecipanti hanno avuto la possibilità di misurare la pressione arteriosa, effettuare l’esame delle urine e compilare questionari per la valutazione dei fattori di rischio e ottenere un colloquio informativo con il personale esperto.

Tra i cittadini che hanno aderito all’iniziativa, molti hanno riscontrato disturbi renali. Sulla base delle analisi, alcuni presentavano già problemi di salute piuttosto comuni (67 persone con dislipidemia, 49 con ipertensione, 13 diabetici, 21 con patologie renali e 23 con una storia familiare legata a malattie di questo tipo). In 71 casi, gli esami dell’urina sono risultati nella norma, mentre 56 mostravano alterazioni (40 per ematuria, 9 per proteinuria, 13 per leucocituria). I casi d’ipertensione di primo riscontro sono stati 18.

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE – “Siamo contenti di aver avuto la possibilità di eseguire tanti screening anche quest’anno” sostengono le nefrologhe Flavia Cornacchia, Giusy Chiarelli e Francesca Boni. “I dati ottenuti, che verranno riportati alla Società Italiana di Nefrologia, aiutano a riflettere sull’importanza della prevenzione. Anche un semplice esame delle urine o la misurazione della pressione possono dare informazioni precoci su una possibile patologia renale”.

Le specialiste hanno rimarcato l’importanza di osservare corretti stili di vita (da un’alimentazione bilanciata all’attività fisica), consigliando di limitare l’uso di farmaci a chi già presenta patologie renali o fattori di rischio.

“Ci auguriamo che iniziative di questo genere possano contribuire ad aumentare la consapevolezza della popolazione verso le malattie renali”, hanno aggiunto. “Ringraziamo i medici e gli infermieri che ci hanno affiancati. Tra questi, il dottor Rosario Ariano, ex responsabile dell’ambulatorio Ipertensione della Nefrologia di Cremona da poco in pensione, che ci ha raggiunte per dare il proprio contributo. La collaborazione tra operatori sanitari e volontari ha riconfermato anche quest’anno il successo di questa giornata”.

© Riproduzione riservata