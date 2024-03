La truffa corre on line e Anap, associazione nazionale anziani e pensionati, appartenente a Confartigianato, presieduto da Alceste Bartoletti, ha organizzato un incontro su questo tema, che si terrà giovedì 21 marzo dalle 18 alle 19,30 nella sala consiglio dell’associazione in via Rosario.

Relatore Alberto Casarotti, sostituto commissario coordinatore responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Cremona. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del comune di Cremona. “Da tempo Confartigianato si occupa degli artigiani anche come persone – ha spiegato Massimo Rivoltini, presidente di Confartigianato – e non solo come artigiani. Per questo abbiamo voluto fare anche un opuscolo sulle truffe fisiche lo scorso anno”.

Le truffe che corrono online sono molte: “Tra le più comuni quelle legate al commercio elettronico – ha spiegato Casarotti, – in particolare il trading online, che porta a perdite ingenti”. La polizia di Stato per prevenire questi fenomeni sempre più frequenti ha fatto una guida che si può scaricare sul sito istituzionale inquadrando un QCode.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata