Sfilare nel cuore della città per ribadire l’importanza della memoria e dell’impegno contro tutte le mafie: questo è lo scopo dell’iniziativa locale che il Coordinamento provinciale di Libera Cremona organizza insieme al Comune di Cremona e alla Rete delle scuole del Cpl (centro di promozione della legalità di Cremona e Crema) giovedì 21 marzo dalle ore 9 alle ore 13, da via Palestro sino al Cortile Federico II, dove si svolgerà la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.

Giovedì 21 marzo sarà infatti la XXIX Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. A livello nazionale la manifestazione di ricordo sarà a Roma (con il tema Roma città Libera).

Al corteo cremonese parteciperanno oltre 800 studenti delle scuole di ogni ordine e grado aderenti al Cpl di Cremona, una delegazione delle categorie della Cgil Cremona, una delegazione del Presidio di Libera Crema, volontari e Associazioni del Coordinamento di Libera Cremona, gli amministratori del Comune di Cremona e del Coordinamento Enti Locali per la Pace nonché rappresentanti delle forze dell’Ordine e della Prefettura.

I TEMI DELLA GIORNATA – Il 21 marzo è Memoria, memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie. Persone, rese vittime dalla violenza mafiosa, che rappresentano storie, scelte e impegno. Lo stesso impegno che viene portato avanti delle centinaia di familiari che camminano con Libera e che ne costituiscono il nucleo più profondo ed essenziale, nella continua ricerca di verità e giustizia.

Anche Cremona intende onorarne il ricordo, invitando tutti i cittadini all’iniziativa.

IL PROGRAMMA

– ore 8.30 – ritrovo in piazzale della Stazione ferroviaria di Cremona

– ore 9.00 – partenza del corteo (via palestro, corso campi)

– ore 10.00 – arrivo in Cortile Federico II e avvio delle testimonianze delle scuole e della lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.

