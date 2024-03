Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-1 [21-25; 25-19;25-12; 25-16]

Casalmaggiore: Lee 21, Perinelli 10, Avenia, Colombo, Lohuis 11, Manfredini 5, De Bortoli, Hancock 3, Cagnin 2, Smarzek 26, Obossa, Faraone, Edwards.

All: Pintus

Vallefoglia: Provaroni (L) ne, Degradi 15, Cecconello 2, Panetoni (L), Aleksic 8, Mingardi 10, Scharmann, Mancini 3, Giovannini 10, Kobzar, Dijkema , Kosheleva 1, Gardini.

All: Pistola – Petruzzelli.

Ennesimo successo rosa al PalaRadi, nell’ultima partita casalinga della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che l’ha vista trionfare sulla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia per 3-1.

Le due squadre si studiano nelle prime battute, giocando punto a punto, ma la Vbc impiega poco a ingranare la quarta e a portarsi in vantaggio, anche grazie a una serie di colpi efficaci di Lee. Ma questo non ferma Vallefoglia, che si mette all’inseguimento. Le due formazioni tornano in pareggio, poi le marchigiane prendono il sopravvento, costringendo coach Pintus a chiedere uno stop sul 12-15. La pausa non basta a rimettere le rosa in carreggiata, e qualche errore di troppo favorisce ulteriormente la formazione avversaria, che si porta sul 13-18. Sul 14-20 Casalmaggiore chiede un secondo time out. Le rosa riprovano a rimettersi all’inseguimento, e si portano sul 21-24, ma sono le avversarie, alla fine, a portarsi a casa il set per 25-21.

Nella ripresa le rosa trovano il proprio ritmo e riescono a tornare in partita. Le due formazioni procedono punto a punto, finché Casalmaggiore non mette la freccia e si porta in vantaggio per 18-12. Inarrestabili, le ragazze di coach Pintus riescono a mettere in difficoltà la formazione ospite, con un ottimo muro/difesa e con un attacco efficace, grazie anche alle ottime prestazioni di Smarzeck e Lee. Un attimo di panico sul 21-15, quando in un estremo tentativo di salvataggio l’opposta rosa sbatte contro il palo che sorregge la rete, fortunatamente senza farsi nulla di serio. La formazione marchigiana non vuole demordere e tenta un estremo inseguimento, inducendo le padrone di casa a un time out sul 24-19. Questo non ferma le padrone di casa, che chiudono sul 25-19.

Anche nel terzo set Casalmaggiore conferma il suo sprint, tanto da costringere sul 7-3, coach Pistola a chiedere un time out. La pausa non ferma le rosa, che continuano imperterrite a collezionare punti, mantenendo inalterato il proprio vantaggio e portandosi sul 14-7. La formazione di casa appare sicura e inarrestabile e continua a collezionare punti, Per le marchigiane non c’è storia: Casalmaggiore porta a casa il set per 25-12.

Nel quarto set Casalmaggiore mette la freccia fin dalle prime battute, portandosi sul 5-1 e costringendo coach Pistola a fermare il gioco. La formazione ospite prova a ripartire e si riavvicinano, ma le rosa non ci stanno e ingranano la quarta, portandosi sul 12-7. Un ottimo muro/difesa e un attacco efficace consentono alla formazione di coach Pintus di controllare il gioco senza troppi problemi. Vallefoglia fa qualche tentativo di recupero, che però non impensierisce capitan Perinelli e compagne. A chiudere, sul 25-16, è Casalmaggiore, che porta a casa i 3 punti partita.

Laura Bosio

