Si sentono colpiti nei loro diritti di cittadini i residenti di via Flaminia e delle vie circostanti, che dovranno convivere con la mega antenna della Iliad installata lunedì scorso in un batter d’occhio. E’ alta una cinquantina di metri, sovrasta di gran lunga il condominio più alto che sorge lì di fianco e campeggia nel cortile dell’ex Euro Polo Grafico, un coacervo di verde incolto, edifici cadenti e cancellata divelta e arrugginita.

Questo pomeriggio un gruppo di residenti si è dato appuntamento davanti all’area per manifestare disagio, preoccupazione e, nella voce di alcuni dei presenti, forte rabbia per il senso di impotenza di fronte a questa installazione su cui nessuna autorità pubblica ha potuto fare obiezioni e soprattutto arrivata senza una minima preventiva informazione.

A spiegare l’iter amministrativo è stato l’assessore Luca Zanacchi: prima del Covid era arrivata in Comune la richiesta della ditta di telefonia per un’installazione su suolo pubblico, la giunta aveva espresso diniego nonostante la cifra offerta fosse molto interessante, come sempre in questi casi. Poi il silenzio per diversi anni fino a quando è arrivata all’ente la comunicazione, che non prevede alcun tipo di autorizzazione da parte del Comune.

La normativa nazionale supera quella locale – la sintesi della spiegazione di Zanacchi – l’antenna è classificata come opera di pubblica utilità; il Comune può chiedere delle mitigazioni, i nostri uffici l’hanno fatto ma è stata rifiutata e non ci sono modi per impedire l’installazione.

Spiegazioni che non hanno soddisfatto i residenti: deprezzamento del valore delle case, raffronto di questa infrastruttura così impattante con le tante regole a cui invece i comuni cittadini devono sottostare anche solo per piccole modifiche edilizie; e non ultimo il tema della salute per gli effetti dei campi elettromagnetici.

“A noi non interessa il 5G, perchè dovremmo accettare questo obbrobio?”, una delle tante domande rimaste senza risposta. “Siamo vicini a tre scuola, possibile che non ci siano regole?”, un’altra domanda ricorrente: la risposta però è che la norma non prevede distanze minime dalle scuole, prevede solo che non possano esere installate sopra i loro tetti. E l’Arpa ha dato parere positivo all’impianto.

Nemmeno la presenza della chiesa di san Sigismondo ha potuto impedire l’installazione: il vincolo paesaggistico arriva solo fino all’area verde di via Diritta, di fianco alla scuola della Villetta e l’antenna non rientra nel cono visivo del monumento.

Presenti all’incontro anche i rappresentanti del circolo VedoVerde di Legambiente, Pierluigi Rizzi e Giovanna Perrotta e il segretario cittadino di FDI Stefano Foggetti. gbiagi

