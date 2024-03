Sempre più teso il clima nel centrodestra cremonese, con la replica di Ferruccio Giovetti – ex consigliere comunale di Forza Italia, già candidatosi sindaco cinque anni fa con una lista civica – alle affermazioni dei referenti provinciali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc dopo la notizia di una nuova lista che sta contribuendo a formare raccogliendo il consenso di diverse figure di centrodestra, in opposizione alla coalizione che appoggia il candidato sindaco Alessandro Portesani.

“Qualsiasi altra lista civica che si presenti in alternativa alla coalizione ufficiale di centrodestra – hanno affermato ieri i segretari / coordinatori provinciali dei quattro partiti Gallina, Ventura, Bossi e Trespidi – non può che porsi fuori dal perimetro politico del centrodestra e configurarsi come una normalissima lista civica, motivata da logiche, strategie e ambizioni personali che agevolerebbero solo la coalizione di centrosinistra”.

Risponde al vetriolo lo stesso Giovetti dal suo profilo Facebook: “Onoratissimo della considerazione che i 4 Amministratori di Sostegno del Portesani, in un sabato sera che a ben più gradevoli faccende avrebbero potuto dedicare, hanno a me riservato. Ricambio la cortesia dedicando loro un celeberrimo pezzo di Claudio Villa: “Addio sogni di gloria”. Si preparino a perdere e a perdere male”.



