Qualche polemica all’interno del centrodestra, a fronte dell’ipotesi di una lista civica promossa da Ferruccio Giovetti, e che si presenterebbe come alternativa alla coalizione ufficiale che ha candidato come sindaco Alessandro Portesani. Sulla vicenda intervengono, compatti, Marcello Ventura (Fratelli d’Italia), Simone Bossi (Lega), Gabriele Gallina (Forza Italia) e Giuseppe Trespidi (Udc).

I portavoce dei partiti della coalizione tengono a precisare che “Alle prossime elezioni comunali di giugno, il centrodestra a Cremona si presenta unito e compatto con una coalizione ufficiale, che vede come candidato sindaco Alessandro Portesani, condiviso da tutte le forze politiche e civiche di centrodestra” e che “Qualsiasi altra lista civica che si presenti in alternativa alla coalizione ufficiale di centrodestra, non può che porsi fuori dal perimetro politico del centrodestra e configurarsi come una normalissima lista civica, motivata da logiche, strategie e ambizioni personali che agevolerebbero solo la coalizione di centrosinistra”.

Non è tutto. Sempre secondo la nota dei politici, “Qualora l’eventuale lista civica promossa da Ferruccio Giovetti, dovesse prendere forma e presentarsi alle prossime elezioni comunali, sarebbe pertanto una sua iniziativa personale, priva di contenuto politico, che favorirebbe il centrosinistra e che sarebbe motivata da logiche e strategie che nulla avrebbero a che fare con il bene del centrodestra a Cremona. Una qualsiasi adesione a questa sua iniziativa, per altro, favorirebbe la prosecuzione amministrativa della Giunta Galimberti/Virgilio”.

Non manca un attacco al diretto interessato, neppure troppo velato: “non sarebbe una novità per Giovetti promuovere una lista civica a Cremona contro il centrodestra: tutti ricordano come cinque anni fa, si candidò palesemente in alternativa alla coalizione ufficiale del centrodestra e anche in quel caso motivato da logiche e strategie politiche e personali, che nulla avevano a che fare con il bene del centrodestra” concludono.

