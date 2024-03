40 dipendenti, 95 volontari. La sede di Cremona Soccorso a Vescovato punta sempre più in alto con nuovi servizi e una nuova sede. I lavori sono già iniziati, la prima parte, che diventerà la nuova sede sarà terminata nel mese di giugno. L’obiettivo è l’ampliamento dei poliambulatori e dei servizi, accreditando prestazioni con il servizio sanitario nazionale.

C’è poi l’ex Cascinetta, sempre in via Garibaldi, che sarà ristrutturata e adibita a parcheggi per le ambulanze e magazzino per i presidi e le strumentazioni dell’associazione. Per i lavori è stato stipulato un mutuo di un milione e 500mila euro per 25 anni, di cui 800mila euro copriranno il mutuo residuo. I lavori sono stati realizzati anche grazie al bonus 100% che hanno coperto due milioni per il progetto.

Attualmente nei poliambulatori sono raggruppati i medici di medicina generale, con la presenza di infermieri nella fascia diurna a disposizione della cittadinanza. All’interno del centro anche il pediatra e i medici specialistici in libera professione.

Punto di forza il centro prelievi, un grande servizio per Vescovato e tutti i paesi limitrofi, un distaccamento dell’Asst di Cremona, il primo servizio di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, al servizio della cittadinanza tre giorni alla settimana.

Nicoletta Tosato

