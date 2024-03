Si è tenuto sabato mattina, presso la sede di Confcommercio Provincia di Cremona, l’incontro promosso da Confcommercio Sport & Wellness della provincia di Cremona, con la centro la riforma dello sport che ha stabilito nuove regole, nuovi adempimenti e nuovi modelli di gestione per gli operatori del settore.

Presenti in sala oltre 30 rappresentanti di società e imprese sportive, provenienti da tutta la provincia.

Relatore della giornata di approfondimento l’avvocato Matteo Pozzi, esperto in diritto sportivo, docente della Scuola Regionale dello Sport CONI Lombardia.

“E’ stato un appuntamento importante – ha commentato Pozzi a margine dell’evento- in cui abbiamo affrontato i temi dell’adeguamento degli statuti e del mondo sportivo. Abbiamo inoltre aperto una finestra importante su quello che sarà un nuovo adempimento che scatterà dal primo luglio con l’adozione di nuovi modelli di gestione, dei codici di condotta e la nomina del responsabile delle politiche safeguarding. Adempimenti importanti che riguardano la tutela contro le discriminazioni nello sport, un tema molto delicato”.

A disposizione dei partecipanti anche i tecnici di Confcommercio Provincia di Cremona Laura Cantoni, Giampietro Gerevini e Luca Torresani che hanno contribuito alla giornata di approfondimento con interventi tecnici in materia di rapporto di lavoro sportivo, aspetti fiscali e sicurezza sul lavoro.

Soddisfatto per la riuscita dell’evento il presidente di Confcommercio Sport & Wellness provincia di Cremona, Massimo Ghezzi che ha dichiarato:” Siamo pronti ad essere di supporto alle realtà sportive del territorio con altri eventi e aggiornamenti. Ringrazio Confcommercio Provincia di Cremona per il grande sostegno a questo evento”

“Confcommercio Sport & Wellness Provincia di Cremona” è il gruppo di rappresentanza delle realtà sportive provinciali -sia imprenditoriali sia associative – (ASD) che conta, ad oggi, 50 realtà aderenti.

