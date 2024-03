L’Enac ha autorizzato al momento solo la vecchia pista dell’aeroporto del Migliaro, cioè quella da 650 metri, e non tutta la pista di 800 metri, già realizzata. Un allungamento di 150 metri atteso da 66 anni e reso possibile grazie all’ accordo con la multinazionale Prometeon tyre Group, dopo che la Migliaro srl aveva firmato un contratto con il colosso per far testare i suoi pneumatici.

Proprio lunedì sono terminati i lavori per la segnaletica orizzontale e sembra che già nei prossimi giorni l’aeroporto potrebbe riaprire, come ha spiegato Angelo Castagna, presidente dell’Aero Club.

“L’autorizzazione per l’apertura della pista da 800 metri è in Enac da oltre un anno. Enac ha la necessita di avere documenti che richiedono pratiche burocratiche importanti, noi per ora riapriremo quella da 650 metri ma porteremo avanti tutte le pratiche per ottenere la definitiva approvazione dell’apertura della pista fino a 800 metri”.

La riapertura dell’aeroporto per la pista da 650 metri, autorizzata dall’Enac, dovrebbe arrivare tra qualche giorno.

