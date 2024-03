Un quarto della popolazione over 60 abita da sola, le donne vivono più a lungo, ma con maggiori bisogni di assistenza e lo stato di salute è tendenzialmente buono. I cittadini cremonesi over 60 hanno buone competenze digitali con qualche scetticismo sui servizi digitali in campo medico sanitario, laddove venga a mancare il contatto di persona con le figure di riferimento.

In Comune sono stati illustrati i risultati della ricerca “Cremona over 60: screening sull’autosufficienza per un invecchiamento sano e di qualità” promossa dal Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona e realizzata dall’Università degli Studi di Genova.

“Emerge una panoramica approfondita della popolazione over 60″ – sottolinea il Prof. Niccolò Morelli, docente dell’Università degli studi di Genova – “che fatichiamo un po’ ad avere, perché spesso le informazioni le sappiamo quando la situazione è ormai compromessa e si fa richiesta di una serie di servizi.

Emergono dei dati che ci devono far riflettere per le politiche del futuro e ci permettono di poter progettare.” dichiara Morelli. “Le persone over 60 che hanno risposto al questionario possono vedere nelle politiche digitali un miglioramento nella loro assistenza, ma questo non può mai sostituire la relazione con il medico e con chi ci cura. Non è solo una questione di prestazione, ma di relazione”.

“L’aspetto innovativo di questo progetto” – dice Paolo Panna Saiani, docente di Sociologia dell’Università di Genova – “è puntare sulle tecnologie digitali. Molto spesso vengono descritte come un rischio. Noi cerchiamo anche di capire quali possono essere anche i vantaggi, non solo per gli anziani, ma anche per i caregiver e quindi anche un sostegno per l’ amministrazione comunale”.

“Vogliamo essere città della longevità – conclude il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti che ha aperto il convegno – questa ricerca ci aiuta a capire chi siamo e dove dobbiamo andare, dobbiamo farlo insieme”.

