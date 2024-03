Avevano tentato di rubare merce dal reparto hi-tech e dalla corsia degli alcolici del supermercato interno al Cremona Po, i due uomini di 25 e 29 anni, pregiudicati, che nel pomeriggio del 16 marzo erano stati bloccati all’uscita dagli addetti alla vigilanza che avevano poi chiamato i carabinieri.

Nelle tasche di uno di loro hanno trovato il coltello a serramanico, della lunghezza di 13 centimetri, utilizzato per tagliare l’antifurto dalle scatole degli oggetti che avevano tentato di rubare, un auricolare e una bottiglia di gin. Alla fine sono stati denunciati per tentato furto e, nel caso del 25enne, anche per porto di oggetti atti a offendere.

Quel pomeriggio i vigilanti avevano notato l’atteggiamento sospetto dei due individui e li avevano quindi seguiti. Li hanno osservati a lungo e uno di loro ha preso una scatola di auricolari, poi si è spostato, ha aperto la scatola e ha preso il contenuto, gettando la confezione sotto gli scaffali. Poi li hanno seguiti nella corsia degli alcolici dove i due, con un coltellino, hanno tagliato l’antifurto applicato alla bottiglia di gin.

Infine, li hanno seguiti fino alle casse, dove hanno pagato un prodotto di importo minimo, e li hanno bloccati nella galleria commerciale, mentre si stavano allontanando, contestandogli che avevano nascosto qualcosa che non era stato pagato. A quel punto, li hanno accompagnati in un locale dell’esercizio commerciale per le verifiche del caso e hanno fatto intervenire i carabinieri che hanno quindi provveduto a denunciarli. gb

