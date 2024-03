I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 65 anni, che il tardo pomeriggio del 16 marzo, alla guida del suo veicolo, avrebbe provocato un incidente stradale lungo la strada provinciale 86, nel Comune di Casalbuttano.

Verso le 19.45, la pattuglia è stata inviata all’incrocio tra la strada provinciale 86 e via Graffignana, perché delle persone in transito avevano segnalato un incidente tra due auto. Sul posto hanno trovato i mezzi coinvolti, con i conducenti e i passeggeri.

Ricostruita la dinamica: uno dei conducenti, un 65enne che viaggiava da Cremona verso Brescia, giunto all’altezza di via Graffignana ha svoltato improvvisamente a sinistra, tagliando la strada all’auto che viaggiava in direzione opposta.

Il conducente di questo secondo veicolo, per evitare l’impatto frontale, ha sterzato bruscamente verso sinistra, tagliando l’intera carreggiata e terminando la sua corsa fuori strada contro un albero.

Fortunatamente tutti sono usciti illesi dalle due auto, ma, quando sono intervenuti sul posto, i militari della Stazione di Casalbuttano hanno constatato che il 65enne, che aveva effettuato quella manovra improvvisa, era in stato di alterazione con evidenti sintomi causati dall’abuso di alcolici. Il test dell’etilometro ha evidenziato un valore di quasi 2,50 g/l, ovvero cinque volte oltre il limite consentito, pertanto è stato denunciato per guida sotto l’effetto di alcol e con l’aggravante di avere provocato un incidente. Ritiro immediato della patente e auto sequestrata ai fini della confisca. gbiagi

© Riproduzione riservata